Kentler su altında, ormanlar yanıyor

Haber Merkezi

İklim krizi nedeniyle artan ekstrem hava olayları ve plansızlık şehirleri felç ediyor. Bir tarafta yangınlar ormanları küle çevirirken şehirler de sele teslim olmuş durumda.

Aşırı yağışlar Kocaeli, Iğdır, Ankara ve Bursa’da yaşamı olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran yoğun yağışın ardından caddeler sular altında kaldı. Sürücüler ve esnaf göle dönen caddelerde zor anlar yaşadı. Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu. Iğdır’da zaman zaman sıcaklık 40 dereceleri bulurken sağanak yağış ve dolu da etkili olabiliyor.

Ankara’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı kırsal bölgelerde sel meydana geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın güneyinde etkili olacağı açıklanmıştı.

Bursa’da ise sabah başlayan sağanak, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile İnegöl ve Gemlik ilçelerinde yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlara zor anlar yaşattı. İnegöl'de cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, araçlar dakikalarca yollarda kaldı.

Sağanağın etkisiyle Fatih Mahallesi’nde kaldırım çöktü. Gemlik ilçesinde ise kısa süreli etkili olan sağanakta, bazı iş yerlerinin önündeki ürünler zarar gördü. Özellikle Yenice ve Mahmudiye mahallelerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle su baskınlarının oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Sel ve su taşkınlarının yanı sıra sıcaklıkların artmasıyla ormanlardaki yangın riski de büyüdü. Dün de birçok bölgede alevler yükseldi.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar büyük hasarlara yol açmaya devam ediyor. Yetkililer yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Kütahya ve Edirne’de çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken Çanakkale ve Muğla’daki bilanço gözler önüne serildi.

• Çanakkale: Bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu. Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan olan bin 217 hektar alan zarar gördü. Haziran ayında 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.

• Muğla: Yılbaşından bu yana çıkan 178 yangında 247 hektar alan zarar gördü. Muğla Valisi İdris Akbıyık 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 178 yangında 247 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.