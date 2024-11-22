Kentlerimizi AKP-MHP’ye teslim etmeyeceğiz

Politika Servisi

Saray rejiminin muhalefet belediyelere atadığı kayyumlara karşı nöbetler sürüyor. Urfa'nın Halfeti ilçesinde başlayan nöbet 18'inci gününü geride bırakırken DEM Partili Belediye Meclis üyeleri dün de belediye binasına alınmadı. Görevden alınan Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan, ablukaya alınan belediye binası önündeki bariyerlerden kayyuma seslenerek “Bizim nereli olduğumuz belli. Kayyum sen nerelisin?​” diye sordu.

Esenyurt Belediyesi önünde başlatılan demokrasi nöbeti de 23.günde devam etti. Nöbete CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Uğur Bayraktutan'ın yanı sıra pek çok il ve ilçe örgütü destek verdi.

Yapılan basın açıklamasında konuşan Bayraktutan, " Burada seçilmiş belediye başkanları, meclis üyeleri ve milletvekilleri günlerce belediye binasına alınmadı. Gün gelecek demokrasi size de lazım olacak" diye konuştu. Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi de protesto edildi. Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, "AKP-MHP rejimi şunu çok iyi bilsin ki Dersim halkı bu kez çok kararlı. Belediyelerimizi sizlerin sömürge valilerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

Öte yandan TBMM'de grubu bulunan DEM Parti, CHP, İYİP ve Saadet Partisi tarafından kayyum düzenlemesinin kaldırılmasına yönelik Meclis Başkanlığına ayrı ayrı kanun teklifi verdi.

CHP grubunun teklifini, Mecliste grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve Demokrat Parti imza vererek destekledi. Böylece parlamentoda temsil edilen 9 siyasal parti, kayyum uygulamasının kaldırılmasını öngören kanun teklifine destek vermiş oldu.