Kentlileşme gerçekleşemedi

Haber Merkezi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Esenyurt Üniversitesi’nde “Avrasya’da Ekonomi Politiğin Bugünü ve Geleceği” konulu toplantı düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt’un gidişatı ve içerisinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

İlçenin yıllarca yanlış yönetilmesi sonucunda birçok sorunla karşı karşıya kalındığını ifade eden Özer, “Esenyurt demografik olarak büyümüş ama dönüşmemiş, ekonomik olarak üretim gücüne rağmen sanayi şehri kimliği edinememiş, Sosyokültürel olarak da kente gelen hemşerilerimiz kentsel dinamiklerden yeterince yararlanamadıkları için dönüşememiş arada kalmışlardır. Diğer bir deyişle kentleşme problemleri ile birlikte kentlileşme de tam olarak gerçekleşememiştir” dedi.

1989’da ilçenin yaklaşık 50 bin nüfusluk bir belde olduğunu hatırlatan Özer, “2009 -2019 arasındaki 10 yıllık sürede yıllık yüzde 10 nüfus artışı ile nüfusumuz 373 binden bir milyona ulaşmıştır. Bu hızlı ve vahşi büyüme alt yapı, üst yapı sorunları ile birlikte çarpık kentleşmeyi de hızlandırmıştır dedi.