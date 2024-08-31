Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 747 arsayı satışa çıkarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, yüzlerce muhtelif arsayı satıyor.



Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilin merkezi noktalarındaki 747 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkarma kararı aldı.

İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Muğla’da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa 12 Eylül’de açık artırma ile satılacak.

Sanayi yatırımına, konut yapımına veya çiftçilik için kullanabilecek arsalar büyüklüğü değişiklik gösteriyor.

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Açık artırmalar, 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30’da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İstanbul’da yapılacak. Artırmaya internetten üzerinden de teklif verilebilecek.