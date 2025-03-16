Kentsel dönüşüm mağdurları bakanlığa seslendi: "Hakkımızı alana kadar buradayız"

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetlere karşı 10 haftadan bu yana eylem yapan halk, "Evlerimizi eksiksiz ve söz verildiği gibi teslim edin. Hakkımızı alana kadar buradayız" dedi.

Kirazlıtepe Mahallesi’nde sekiz yıldır süregelen kentsel dönüşümde mağdur edilen yurttaşlar bugün bir kez daha mahallede bir araya geldi.

"Kirazlıtepe susmayacak", "Sözler tutulsun, evlerimiz teslim edilsin", "Evlerimiz nerede, bakanlık cevap ver", "Yetkililer uyuyor, halk mağdur oluyor" yazılı pankart ve döviz açan yurttaşlar, burada bir açıklama yaptı.

Kirazlıtepe Mağdurları adına yapılan açıklamada "8 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm süreci, söz verildiği gibi tamamlanmadı. Evlerimiz teslim edilmedi, kiralarımız düzensiz ödeniyor, muhatap bulamıyoruz" denildi.

"EVLERİMİZİ SÖZ VERİLDİĞİ GİBİ TESLİM EDİN"

Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na seslenilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: