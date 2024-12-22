Kentsel dönüşüm projelerinde kira desteği yetersiz: Üç büyükşehirde destek oranı ne?

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, kira desteklerinin yetersizliğine dikkat çekti.

Kentsel dönüşüm projelerinde verilen konut kira desteğinin ortalama konut kirasının ancak üçte birini karşıladığına dikkat çeken Gökce, sosyal konut üretiminin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gökce, "Konut kira desteği, ortalama konut kirasının ancak üçte birini karşılıyor. Konut kiralarındaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle bu oran daha da düşecek" şeklinde konuştu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Gökce, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kira desteklerini kıyasladı.

"Sosyal konut üretimi artırılmalı.Kooperatifler desteklenmeli" diyen Gökce, büyükşehirlerde ilçe bazında düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Gökce, şunları kaydetti:

"Kira destekleri yetersiz. Kentsel dönüşüm projelerinde verilen konut kira desteği, ortalama konut kirasının ancak üçte birini karşılıyor. Konut kiralarındaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle bu oran daha da düşecek. Bu desteklerle dar ve orta gelirli vatandaşlar, çalışanlar, memurlar ve emekliler evlerinden çıkıp kirada oturamaz; dolayısıyla kentsel dönüşüm projelerine katılamazlar. Bu durum, yapı stoğumuzun iyileştirilmesini de engeller.

"İSTANBUL'DA KİRA DESTEĞİ KİRANIN %32'SİNİ KARŞILIYOR"

İstanbul'da ortalama konut kirası 24.989 TL, Ankara'da 21.247 TL, İzmir'de 23.728 TL seviyesine çıktı.Kentsel dönüşüm projelerinde kira desteği İstanbul'da 8.000 TL, Ankara ve İzmir'de ise 6.500 TL olarak açıklandı.İstanbul'da kira desteği konut kirasını %32 oranında karşılarken, Ankara'da %30,5, İzmir'de %27,3 seviyesinde kaldı.30 büyükşehirde ortalama kira 17.063 TL. Bu rakamlar sabit kalırsa kira desteğinin karşılama oranı %34,3 seviyesinde olacak.81 il genelinde ortalama konut kirası 15.048 TL. Ortalama kira desteği ise bu bedelin %32,9'unu karşılayabiliyor.Tunceli, Muğla, Çanakkale, Yalova ve Kırklareli en düşük kira desteği verilen iller arasında. Bu illerde destek, ortalama konut kirasının %25'inden daha azını karşılıyor. ‼️ Kira destekleri yetersiz.



🚨 Kentsel dönüşüm projelerinde verilen konut kira desteği, ortalama konut kirasının ancak üçte birini karşılıyor. Konut kiralarındaki artış ve yüksek enflasyonla bu oran daha da düşecek.



‼️ Bu destekler ile dar ve orta gelirliler, çalışanlar,… pic.twitter.com/Oh7BFlqAgv — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 22, 2024

"SOSYAL KONUT ÜRETİMİ ARTIRILMALI"