Kentsel dönüşüm süreci yılan hikâyesine döndü: Ne yardım var ne ev

İktidarın rant odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları, yurttaşları mağdur etmeyi sürdürüyor. Yurttaşlar ne evlerine kavuşabiliyor ne de borçlarından kurtulabiliyor. Bu projelerden biri de İstanbul Kadıköy Fikirtepe’deki 60 binden fazla kişinin mağdur edildiği kentsel dönüşüm süreci. Adeta yılan hikâyesine dönen projede, yurttaşların konutları ve tapuları teslim edilmediği gibi şimdi de 8 bin TL olan kira yardımları kesildi.

SÖZLER HAVADA KALDI

Fikirtepe Platformu Başkanı Yasin Bektaş, evlerin teslimi gerçekleşmeden kesilen kira yardımlarına tepki gösterdi. Bektaş, 1. Etap’taki evlerin Emlak Konut A.Ş. tarafından satılmaya başlandığını kaydetti.

Bektaş şöyle konuştu: “Vatandaşa daha tapuları verilmiyor. 2 sene taahhütleri olmasına rağmen, 48 ay kira destesi dolduğu için kesiyorlar. Evlerimizi vermeden desteği kesemezler. O zaman Emlak Konut’un yüklenici olarak yardım etmesi gerekiyor. Evlerimizi ne zaman verecekleri belli değil, yardımlar yok. Geçen aydan itibaren kira yardımları kesilmeye başlandı. Bu şekilde yaklaşık 30 bin kişi mağdur olmuş oldu. Kira yardımı 1. etabı kapsıyor. 2. ve 3. etaplar zaten muamma. Bakanlık diğer etaplara daha başlamadı bile. Oradaki insanlar hâlâ metruk binalarda yaşamaya çalışıyor. Bakanlığın başlayıp başlamayacağı da belirsiz. Bakan Kurum tarafından Fikirtepelilere 6306 Sayılı Yasa işaret edilerek buranın özel statüde kat karşılığı, eşit şekilde ve yarı yarıya paylaşım yapılıp teslim edileceği sözü verilmişti. Bu da havada kaldı.”

Bektaş, 8 bin TL kira yardımının Fikirtepeliler için önemli olduğunu söyleyerek “Çoğunluğu emekli ve ihtiyaç sahibi yurttaşlar. Aldıkları yardım kiralarına katkı sağlıyordu. Kiralar tırmandıkça zaten zorlanıyordu. Şimdi nasıl yaşayalım? Çok büyük bir para değil belki ama buradaki herkes günü kurtarmaya çalışıyor” dedi. Öte yandan dün Fikirtepeliler, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur’u da ziyaret ederek sorunlarını aktardı. Yurttaşlar, Batur’un sorunları Çevre Bakanlığı’na ileteceğini söylediğini kaydetti.

∗∗∗

KİRA DESTEĞİ DEVAM ETMELİ

Fikirtepelilerin talepleri şöyle:

• Kiraların güncellenerek konut teslimine kadar ödenmesi

• Yurttaşın alacağı yerlerin ivedi olarak belirlenmesi ve teslimi yapılması

• Tapuların teslim edilmesi

• Taksimat yapılırken hangi kriterlerin uygulandığının kamuoyuyla paylaşılması.

Fikirtepe’deki yapılar canavar bina modeliyle yükseliyor

∗∗∗

2 ETAPTA ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI

Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesi 3 etaptan oluşuyor. 1’inci etaptaki evlerde temsili anahtar teslimi yapıldı. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen 2. ve 3. etaplar ise riskli alan olarak belirlendi, bu 2 etapta daha çivi dahi çakılmadı.