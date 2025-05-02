Kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılmıştı: "Belediye yetkilileri de asli kusurlu"

BirGün \ Ankara

Kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan ve deprem felaketinde 44 kişiye mezar olan Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Sait Bey Sitesi için üçüncü defa bilirkişi raporu hazırlandı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Pamukkale Üniversitesi’ne hazırlattığı ve yedi akademisyenin imzasının yer aldığı raporda, müteahhidin, şantiye şefinin, statik fenni mesulün, şantiye şefi ile belediye proje kontrol birimi ile yapı kontrol birimi sorumluların asli kusurlu olduğu vurgulandı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

GÖKSU’NUN AKRABASI DA YARGILANIYOR

18 Temmuz’da Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmişti. Serbest bırakılan Sehay Yapı Denetim firmasının sahibi Halil Yıldız’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Halil Yıldız, Tevfik Göksu’nun eşi Hacer Yıldız’ın kardeşi.

Ayrıca Halil Yıldız’ın avukatlığını da eski AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan yapıyor.