Kentsel dönüşümün kalbine geri dönüşüm

HABER MERKEZİ

İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir site, geri dönüştürülebilir atıklar için 30 kata ayrıştırma kutuları konumlandırdı.

Site yöneticileri, artan enflasyon ve zamlar karşısında hem aidata zam yapmamak için hemde çevre duyarlılık farkındalığını arttırmak adına böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Site sakinleri, “Bu konuda hem personellerimizi hem hane halkını bilinçlendirme faaliyetlerimiz sürdürecek, farkındalık eğitim programları planladık. Atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve yeniden kullanım, kaynağında ayrıştırma ülkemiz içinde hem maddesel, hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarını geri kazanmamız için ciddi bir fırsat olarak önümüzde duruyor. Çevre bilinci gelişmiş ve sürdürülebilirlik felsefesi ile yeşil bir dünya için tüm vatandaşların üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi