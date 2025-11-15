Giriş / Abone Ol
Kentte bireysel  silahlanma arttı

Güncel
  • 15.11.2025 05:00
  • Giriş: 15.11.2025 05:00
  • Güncelleme: 15.11.2025 05:00
Kaynak: Haber Merkezi
Batman Barosu bireysel silahlanmaya karşı Yılmaz Güney Park’ında açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan Batman Baro Başkanı Hamit Çakan kentte yaşanan silahlı saldırıların arttığına dikkat çekti.

Çakan, “Silahlar bireysel güvenliği sağlamaz, aksine gerek kişide gerek ise toplumda korku, güvensizlik ve şiddeti artırır. Toplum olarak hepimiz artan bu silahlı şiddete karşı sorumluyuz; bu konunun üstesinden gelmek için işbirliği yapmak ve üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğimiz.”

