Kentte festival zamanı

Çanakkale Belediyesi tarafından uzun yıllardır düzenlenen, kentin en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Troia Festivali, bir kez daha hemşehrilerimizle buluştu. Kentte beş gün boyunca kültür, sanat ve eğlence dolu festival rüzgarı estirecek olan renkli etkinlikler başladı.

Festival kapsamında tarihi dokusuyla kentin önemli mekanlarından olan Çimenlik Kalesi'nde sahne alan, Şafak Erişkin, Didem Erken, Gülyar Balcı ve Dilbağ Tokay'dan oluşan Cello Paradiso grubu, hemşehrilerimize zengin ve keyifli bir repertuar sundu. Büyük beğeni toplayan konser, bolca alkış aldı.

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA CEM ADRİAN RÜZGARI

61. Uluslararası Troia Festivali'nin ilk gün konuklarından bir diğeri de ünlü sanatçı Cem Adrian oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen konseri, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun da hemşehrilerimizle birlikte dinledi. Cem Adrian, beğenilen şarkılarını, Özgürlük Parkı'ndaki binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Başkan Erkek, festivale katılımlarından dolayı teşekkür ettiği Cem Adrian'a festivalin ve kentin simgelerinden olan seramik takdiminde bulundu.

Tiyatro oyunlarının da yer aldığı festivalin ilk gün programı kapsamında, Çanakkale Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen Bir Delinin Hatıra Defteri isimli oyun, Çanakkale izleyicisi ile buluştu. Beğenilen oyunun 9 Ağustos Cuma akşamı gerçekleştirilen performansı da izleyicilerden tam not aldı.

61. Uluslararası Troia Festivali'nin renkli ve coşkulu adreslerinden biri olan Barış Kafe'de ilk gün programı kapsamında Hasan Sakar ve Orkestrası sahne aldı. Grup, performansıyla hemşehrilerimizden büyük alkış aldı.

ÇOCUKLAR İÇİN DE RENGARENK BİR FESTİVAL!

Uluslararası Troia Festivali'nin olmazsa olmaz etkinliklerinden biri de minik hemşehrilerimiz için organize edilen çocuk etkinlikleri… 9-11-12-13 Ağustos tarihleri ve 18.00-21.00 saatleri arasında Halk Bahçesi'nde Animasyon Programı, İllüzyon Gösterisi, Yüz Boyama, Sosis Balon, Maskotlar, Palyaçolar, Tahta Bacak, Çocuk Atölyeleri ve Şişme Oyun Parkları gibi birbirinden renkli etkinlik ve aktiviteler çocuklarımızla buluşacak. Çocuk Etkinliklerinin 9 Ağustos Cuma günü başlayan ilk gün programında miniklerimizin coşkusu ve gülen yüzleri, festivale büyük renk kattı. Öte yandan Halk Bahçesi, 9-13 Ağustos tarihleri ve 18.00-21.00 saatleri arasında El Emeği Stantlarına da ev sahipliği yapacak.

Festivalin Atölyeler programlarında yer alan Atık Cam Geri Dönüşüm Çalışması da 9 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi. Atölye, 9 Ağustos 2024 Cuma itibariyle Pazar günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Spor etkinliklerinin de unutulmadığı festival kapsamında Barış Kafede “Uzman Fizyoterapist Eşliğinde Yoga”, Halk Bahçesi'nde Nefes Terapisi ile Özgürlük Parkı'nda Yoga Dans Atölyesi de hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü.