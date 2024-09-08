Kentte talana ruhsat

Bahar GÖNÜL

Zonguldak’ın Alaplı ve Devrek ilçelerinde altın madeni aramak için başvuruda bulunan Mavera Altın Şirketi’ne ruhsat ve izin verildi.

Ruhsat verilen alanın Fındıklı Beldesi Köyü’nde 1774 hektar ve Devrek’in Ahmetoğlu Beldesi Köyü’nde 1737 hektarlık alanı kapsadığı öğrenildi.

Konuya ilişkin Ereğli, Alaplı ve Devrek Çevre Gönüllüleri Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi edinme kanunu kapsamında dilekçe yazdı. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıtta Mavera Maden Şirketi’ne arama izni verildiği doğrulandı.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları 21 Eylül’de altın arama bölgesinde projeye karşı çıktıklarına dair basın açıklaması yapacak.

ÖNÜNE GELEN YERE RUHSAT VERİYORLAR

Alaplı ve Devrek’te toplamda 3507 hektar ormanlık alanda altın araması yapılacağını belirten yaşam savunucusu Çetin Yılmaz, sayısız ağaç ve derenin talan edileceğini belirtti.

Doğa talanına izin vermeyeceklerini belirten Yılmaz şöyle devam etti: “Zonguldak özellikle tarihi ormanların olduğu bir bölge. Önüne geldikleri yere maden arama ruhsatı veriyorlar. Maden arayan şirketlerin sicillerine bakıyoruz, hiçbirinin maden çıkaracak kapasitesi yok. Bakanlarla, başkanlarla çok yakın şirketler, fotoğrafları var. Maden bulunduğunda muhtemelen Kanadalı, Amerikalı şirketlerin Türkiye taşeronu bunlar. Biz köylüler ve çevreciler olarak bu değerli yerlerde ağaç ve dere katliamlarının önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız, talana izin vermeyeceğiz.”