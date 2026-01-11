Keny Arroyo'dan Beşiktaş açıklaması: "Benim için kötü bir hamleydi"

Beşiktaş’ta beklentilerin uzağında kalan ve sezon başında Cruzeiro’nun yolunu tutan Keny Arroyo, siyah-beyazlı kariyerine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Genç futbolcu, Beşiktaş’a transferinin kendisi adına doğru bir karar olmadığını açık sözlülükle dile getirdi.

Cruzeiro’da kısa sürede uyum sağlayıp ön plana çıkan Arroyo, Brezilya ekibine katıldığı için mutlu olduğunu vurgularken, “Tanrı’ya şükrediyorum. Burada çok sıcak karşılandım. Taraftar, teknik ekip ve takım arkadaşlarım adaptasyon sürecimde bana büyük destek oldu” ifadelerini kullandı.

Brezilya futbolunun kendisi için ideal bir ortam sunduğunu belirten 19 yaşındaki oyuncu, “Burası çok rekabetçi bir lig. Neymar, Ronaldinho gibi büyük yıldızlar buradan çıktı. Kendimi geliştirip yeniden Avrupa’ya dönmek için doğru yerdeyim” dedi.

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUM"

Avrupa hayalinden vazgeçmediğini de söyleyen Arroyo, “Ekvador ile Dünya Kupası’na gitmek istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. Avrupa’ya geri dönme hedefim hâlâ duruyor” sözleriyle planını netleştirdi.

Beşiktaş günlerine de değinen genç futbolcu, “Altı aylık bir dönemdi. Pişman değilim ama benim için kötü bir hamleydi. Neyse ki Cruzeiro’dan gelen teklif her şeyi değiştirdi. Şu an her şey yolunda” diyerek siyah-beyazlı kariyerini özetledi.

Ole Gunnar Solskjaer ile yaşadığı sürece de açıklık getiren Arroyo, “Bir futbolcu sahada kendini göstermelidir ama bana bu fırsat verilmedi. Teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım. Yine de Avrupa futbolunu tanımak ve aileme daha iyi bir yaşam sunabilmek benim için önemli kazanımlar oldu” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın geçen sezon ara transferde Independiente’den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla 14 maçta 2 gol kaydederken, Cruzeiro’da ise 15 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.