Kenya'da 17 öğrencinin öldüğü okul yangını sonrası ulusal yas ilan edildi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Çin-Afrika İşbirliği Forumu için Çin'e yaptığı ziyaret sırasında, 9 Eylül Pazartesi gününden başlamak üzere ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

Ruto, "Böyle hassas dönemde çocukların bu şekilde kaybedilmesi akıl almaz bir trajedidir." ifadesini kullandı, çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını belirten Ruto, "Başkanınız olarak bu trajedinin nasıl meydana geldiği ve neden zamanında yanıt verilmediği gibi zor soruların eksiksiz ve açık şekilde yanıtlanacağına söz veriyorum. Tüm ilgili kişiler ve kurumlar hesap verecek." dedi.

Başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde dün bir okulda çıkan yangında 17 öğrenci hayatını kaybetmiş, 14 öğrenci de ağır şekilde yaralanmıştı.

824 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okuldaki yangının öğrenciler uykudayken çıktığı belirtilmişti.

Kenya'da 2017'de de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.