Kenya'da bir seri katil, 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti: Çöplükte cesetler bulundu

Kenya'da bir çöplükte kadın cesetlerinin bulunmasının ardından gözaltına alınan seri katil eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöplük olarak kullanılan eski bir taşocağında parçalamış kadın cesetleri bulunmasının ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin ifadesinde eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Şu ana kadar 9 cesedin bulunduğu açıklanırken, Soruşturma Dairesi Başkanı Amin Muhammed taş ocağının yakınlarındaki Mukuru semtinde yaşayan seri katilin, kadınları kandırıp tuzağa düşürdüğünü, öldürdükten sonra kalıntılarını taşocağına attığını söyledi. Muhammed, Jumaisi'nin ilk olarak 2022 yılında eşini öldürdüğünü, en son ise 11 Temmuz'da cinayet işlediğini ifade etti.

EVİNDE PALA VE ÇUVAL BULUNDU

Polis, Jumaisi'nin evinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, kimlik kartı, bir pala, lastik eldivenler, kadın giysileri, bantlar ve onlarca naylon çuval bulunduğunu açıkladı. Öldürülen kadınların yaşlarının 18-30 yaş arasında olduğu ve hepsinin aynı şekilde öldürüldüğü aktarılan açıklamada, bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için DNA testi yapılacağı kaydedildi.

Sorgusu devam eden Collins Jumaisi, yarın mahkemede hakim karşısına çıkacak.