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Kenya'da eski erkek arkadaşı tarafından yakılan Ugandalı olimpiyat oyuncusu öldü

Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Kenya'da eski erkek arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakılan Ugandalı 33 yaşındaki olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kadın
  • 05.09.2024 13:23
  • Giriş: 05.09.2024 13:23
  • Güncelleme: 05.09.2024 13:25
Kaynak: AA
Kenya'da eski erkek arkadaşı tarafından yakılan Ugandalı olimpiyat oyuncusu öldü
Fotoğraf: Uganda Atletizm Federasyonu

Eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Ugandalı olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 33 yaşındaki maraton koşucusu Cheptegei, Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Kenya'da saldırıya uğradı.

Erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Cheptegei, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

Yetkililer, olayın Cheptegei'nin eski erkek arkadaşıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Cheptegei'nin eski erkek arkadaşında da yanıkların bulunduğu ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Paris Olimpiyatları'nda yarışan Ugandalı maraton koşucusu Cheptegei, 1 Eylül'de erkek arkadaşının saldırısına uğramış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

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