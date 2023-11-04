Kenya'da meydana gelen sellerde 6 kişi öldü

Kenya'da sağanakların yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden oldu.

The Star gazetesinin haberine göre, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan yağışlar çok sayıda ev, iş yeri, okul ve tesisi sular altında bıraktı.

Sel ve taşkınlarda bugüne kadar 6 kişi yaşamını yitirirken binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Yağış sonrası 2 okul ve 2 sağlık tesisi kullanılamaz hale gelirken bazı yollar ve elektrik hatları da zarar gördü.

Mandera bölgesinde yaklaşık 5 bin aile selden etkilendi.

Yağışların daha fazla can kaybına yol açmasından endişe ediliyor.