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Kenya'da okulda yangın: 16 öğrenci hayatını kaybetti

Kenya'da Hillside Endarasha Akademisi’nde çıkan yangında 16 öğrencinin öldüğü, 14 öğrencinin ise yaralandığı belirtildi.

Dünya
  • 06.09.2024 10:55
  • Giriş: 06.09.2024 10:55
  • Güncelleme: 06.09.2024 11:00
Kaynak: AA
Kenya'da okulda yangın: 16 öğrenci hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Kenya'da bir okulda çıkan yangında, 16 öğrencinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Kenya polisi sözcüsü Resila Onyango, basına yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde Hillside Endarasha Akademisi’nde yangın çıktığı bilgisini paylaştı.

Çıkan yangında 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklayan Onyango, 14 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtti.

Onyango, yaralı öğrencilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kenya'da 2017'de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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