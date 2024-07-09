Kenya'da Pakistanlı gazetecinin öldürülmesinden polis sorumlu tutuldu

Kenya'da mahkeme, Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Arşad Şerif'in başkent Nairobi'de polis kontrol noktasında "yanlışlıkla" öldürülmesinden polisi sorumlu tuttu.

Yerel basındaki haberlere göre, Kenya'da Şerif'in öldürülmesiyle ilgili görülen davada karar verildi.

Mahkeme başkanı Stella Mutuku, Pakistanlı gazetecinin 2022'de vurularak öldürülmesinden polisin sorumlu olduğunu açıkladı.

Söz konusu olayın hukuka ve anayasaya aykırı olduğuna dikkati çeken Mutuku, yürütülen soruşturmada ihmaller olması nedeniyle savcılık makamını da eleştirdi.

Şerif'in avukatı Dudley Ochiel ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.