Kenya'da sel felaketi: Can kaybı 62’ye yükseldi

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 62’ye ulaştığı bildirildi.

Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde can kaybı sayısının 62'ye yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık verilerine göre, hayatını kaybeden 62 kişiden 46'sının erkek, 8'inin kadın ve 8'inin ise çocuk olduğu belirtildi.

Selden en çok etkilenen bölgenin başkent Nairobi olduğu belirtilirken, sadece başkent sınırları içerisinde 33 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca, can kayıplarının 17'sinin Doğu bölgesinde, 7'sinin ise Rift Vadisi bölgesinde yaşandığı ifade edildi.

Arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü ülkede, sivil kayıpların yanı sıra altyapıda da ciddi boyutta hasar rapor edildi.

Resmi makamlar, ülke genelinde 10 binden fazla hanenin selden doğrudan etkilendiğini, 4 bin 845 kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edilerek evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Selin vurduğu bölgelerde yolların kapandığı ve mülklerde ağır hasar meydana geldiği aktarıldı.

Öte yandan, Kenya Meteoroloji Müdürlüğü, ülke genelinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulundu.

Yetkililer, can kayıplarının daha da artmaması adına bölge halkını son derece dikkatli olmaya ve riskli alanlardan uzak durmaya çağırdı.