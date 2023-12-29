Kenya'da trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yerel basındaki habere göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Nyeri-Nyahururu otoyolunda bir otomobil ile "matatu" olarak bilinen yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavileri için bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kenya'da polis raporlarına göre, her yıl ortalama 3 bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.