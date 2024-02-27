Kenya'da trafik kazasında 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Kenya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kenya merkezli Capital News'ün haberine göre, ülkenin güneyindeki Kitui-Machakos kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Bölge polisi, kontrolden çıkan otobüsün devrildiğini, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.

Kenya polisi verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 3 bin 500 kişi trafik kazalarında can veriyor.