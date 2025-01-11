Kenya'da uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Yetkililerden yapılan açıklamada, Cessna 172 model uçağın Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Wilson Havaalanı'na gitmek üzere Malindi Havaalanı'ndan havalandığı, kısa süre sonra mekanik sorunlar yaşadığı ve düştüğü ifade edildi.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, “Ne yazık ki yerde üç kişi hayatını kaybetti. Devlet kurumları kazanın nedenini tespit etmek üzere halihazırda olay yerinde bulunmaktadır” dedi.