Kenya'da vergi zammına karşı mücadele sonuç verdi: Yasa tasarısı imzalanmayacak

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"nı imzalamayacağını açıkladı. Tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Kenya’da vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen, 22 kişinin hayatını kaybettiği protestoların ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto geri adım attı.

Ruto, bugün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Kenya’nın 2014 yılında aldığı ve 2 milyar dolarlık Eurobond borcunu ödediklerini ifade etti.

Kenya'nın borç yükünün azaldığını ifade eden Ruto, "500 milyon dolarlık son taksiti ise geçen hafta ödedik. Bugün Kenya’nın borç yükü çok daha az, daha sürdürülebilir ve ülkemizi borç sıkıntısından kurtarmak ve egemenliğimizi savunmak yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.

Vergi zammına karşı eylem

"HALK KONUŞTU"

Gerçekleştirilen protestolara değinen Ruto, "Halkın daha fazla taviz vermemiz gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu gördük. Ben bir hükümet yönetiyorum ama aynı zamanda bir halka liderlik ediyorum ve halk konuştu" ifadelerini kullandı.

Tasarının kabul edilmesinin ardından ülke çapında düzenlenen protestoların işleri değiştirdiğini belirten Ruto, halkın yasa tasarısı için gösterdiği tepkiyi dikkate aldığını aktararak, "Yasa tasarısını imzalamayacağım" dedi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi

KEMER SIKMA POLİTİKALARI UYGULANMALI

Ruto, aynı zamanda parlamentonun yargı ve eyalet hükümetlerinin de halkın mesajına saygı duyarak bütçe kesintileri ve kemer sıkma politikalarının uygulanması önerisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ruto, "214 Kenya vatandaşı olaylara karıştı ve çoğu hastaneye kaldırıldı, 95’i tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Sanıyorum 1 kişi hala yoğun bakımda, 14 kişi de hala hastanede" diye konuştu.