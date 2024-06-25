Kenya'da vergi zammına karşı protesto: En az 5 kişi öldü

Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na karşı çıkan halk protesto düzenlemeye devam ediyor. 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen eylemlerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 5 kişi öldü.

Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na karşı çıkanlara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 5 kişi öldü.

Vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"nı protesto edenlerin başkent Nairobi'de düzenledikleri eylemlere polis müdahale etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, meclis binasına girmeye çalışanlara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ellerinde bayrak ve afişlerle yürüyen eylemciler, ana caddeleri trafiğe kapatıp, meclis bahçesine girdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile eylemciler meclis bölgesinden çıkarıldı ve meclis çevresi kontrol altına alındı.

KENYA'DA VERGİ ZAMMI PROTESTOLARI

Kenya'da gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu eylemciler, 18 Haziran'dan beri ülkenin farklı şehirlerinde "2024 Finans Tasarısı"nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise eylemcilere diyalog çağrısı yapmıştı.