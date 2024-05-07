Kenya'daki sel felaketi: Can kaybı 238'e yükseldi

Kenya'da yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi. Yetkililer, ikinci bir karara kadar balıkçılık yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 238'e yükseldiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yaptığı basın açıklamasında, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 238'e yükseldiğini ve 75 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Bu arada, yetkililer, yaklaşan Hidaya Kasırgası'na yönelik uyarılarda bulunarak kasırganın kıyı bölgesi için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

İKİNCİ BİR KARARA KADAR BALIKÇILIK YASAKLANDI

Yetkililer, ikinci bir karara kadar balıkçılık yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Şiddetli yağış ve sert rüzgarların gelecek günlerde artacağı uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve tahliye çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı.

Selden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARAZİ SAĞLANMASI TALİMATI

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisine arazi sağlanması talimatı vermişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.