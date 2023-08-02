Kenya, Haiti'ye 1000 kişilik polis kuvveti gönderiyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yaşanan kaos ve şiddet olaylarını durdurmak için Karayip ülkesi Haiti'ye 1000 kişilik polis gücü gönderecek.

Haitili polislerin eğitimi ve güvenliğin sağlanmasında rol alacak Kenyalı polisler, ülkede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.

Haiti Başbakanı Ariel Henry ve Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus, Kenyalı güçlerin desteğinden memnuniyet duyacaklarını açıkladı.

Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, Haiti'deki sorunun hızlı bir çözümü olmadığını ancak Haiti halkının sorununu çözmek için sorumluluk hissettiklerini ifade etti.

Öte yandan, Kenya'nın girişimi dünyanın pek çok ülkesinden takdir topladı.

Bahamalar, kurulacak uluslararası güce 150 kişiyle katkı sağlama sözü verdi.