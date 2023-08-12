Kenya ve Mozambik, Nijer'deki darbeyi kınadı

Kenya ve Mozambik, Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleştirilen darbeyi kınadıklarını açıkladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yaptığı resmi ziyarette Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ruto ve Nyusi, yaptıkları ortak açıklamada, Nijer'deki darbeyi kınadıklarını ve darbeye karşı duran Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) cuntaya yönelik aldığı kararları desteklediklerini belirtti.

Kenya Devlet Başkanı Ruto, "Ortak duruşumuz, askeri diktatörlüklere kaymayı ve hükümetlerin anayasaya aykırı şekilde görevden alınmasını önlemek ve bu müdahalelere karşı destek olmaktır" ifadesini kullandı.

Mozambik Devlet Başkanı Nyusi de Afrika'da gücün seçimle değişmeye başladığına işaret ederek, hiçbir ülkenin buna karşı durmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sudan'daki çatışmalara da değinen iki lider, yaşanan süreci "anlamsız ve "gereksiz" olarak tanımlayarak cana, mala ve altyapıya zarar veren bu tür yıkımların hiçbir zaman haklı gösterilemeyeceğine dikkati çekti.

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Temmuz'da ilk kez toplanmış ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için cuntaya 7 günlük süre vermişti.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

ECOWAS'ın 10 Ağustos'taki ikinci toplantısında da Nijer'de anayasal düzenin tesis edilmesi için ECOWAS İhtiyat Kuvvetlerini devreye sokma kararı çıkmıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Afrika Birliği (AfB) ve bazı Afrika ülkelerince desteklenirken Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin ise tepkisini çekmişti.