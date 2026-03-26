Kenya’da 32 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu: Aralarında çocuklar da var
Kenya’nın Kericho eyaletinde tespit edilen toplu mezarda 7 yetişkin ve 25 çocuğa ait toplam 32 ceset bulundu. Çuvallara konulan cesetler arasında yeni doğanların da olduğu belirtilirken, bazı cesetlerin hastane veya morglardan getirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
Kenya’nın Kericho eyaletinde, aralarında çocukların da bulunduğu, 32 cesedin gömülü olduğu toplu mezar tespit edildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kericho’da polis yetkililerinin hafta sonu gizli bir gömü yeri ihbarı almasının ardından soruşturma başlatıldı.
Başlangıçta 14 cesedin yer aldığı değerlendirilen bölgede, 32 ceset bulundu. 7 yetişkin ve 25 çocuğun cesetlerinin çuvallara konulduğu tespit edildi.
Yetkililer, çocuk cesetlerinin arasında yenidoğanların da yer aldığını aktardı.
İlk bulgular, bazı cesetlerin hastanelerden veya morglardan gelmiş olabileceğini gösterdi.