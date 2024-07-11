Kenya’da Devlet Başkanı Ruto kabineyi feshetti

Kenya'da Başbakan ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Musalia Mudavadi haricindeki tüm kabine üyeleri görevden alındı. Ülkede geçen ay hükümete karşı düzenlenen eylemlerde polislerin müdahalesi sonucu en az 30 kişi öldü.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kabineyi feshederek aynı zamanda Dışişleri Bakanı da olan Başbakan haricindeki tüm kabine üyelerini görevden aldığını duyurdu.

Ruto, basına yaptığı açıklamada, "Başbakan ve (aynı zamanda) Dışişleri Bakanı dışındaki tüm bakanları derhal geçerli olmak üzere görevden almaya karar verdim" dedi.

Tüm kabine üyeleri görevden alınırken Kenya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı olan Musalia Mudavadi'nin görevine devam edeceği belirtildi.

Ruto, yeni kabine atanıncaya kadar Bakanlıklarla ilgili işlerin Başbakan tarafından koordine edileceğini ve en kısa zamanda anayasa çerçevesinde yeni kabinenin oluşturulacağını söyledi.

Kenya'da geçen ay hükümet karşıtı gösterilere polisin müdahalesi sonrası en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.