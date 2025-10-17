Kenya’da eski Başkan Odinga’nın cenazesinde arbede: Güvenlik güçleri havaya ateş açtı

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde, güvenlik güçlerinin toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirildi.

Kenya'nın eski Başbakanı ve muhalefet lideri Raila Odinga, Hindistan'ın güneyindeki Kochi kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetti.

Odinga'nın cenazesi, tören için Kenya'ya götürüldü. Törene katılmak ve eski başbakanı son yolculuğuna uğurlamak isteyenler Kasarani stadyumunda toplandı. Kalabalık tören saati yaklaştıkça arttı.

Odinga için düzenlenen cenaze töreninde arbede yaşandı.

Kenya güvenlik güçlerinin, dün 80 yaşında hayatını kaybeden Odinga'nın naaşının sergilendiği Kasarani Stadyumu’nda binlerce yas tutan kişiyi dağıtmak için havaya ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre; yaşanan arbede sonrasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.