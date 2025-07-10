Kenya’da öfke dinmiyor

Haber Merkezi

Kenya, haftalardır süren protestoların en sert yüzüyle 7 Temmuz’da, yani “Saba Saba Günü”nde karşı karşıya kaldı. Çıkan çatışmalarda en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı ve 500’den fazla kişinin tutuklandığı açıklandı.

Haziran 2024’te önerilen vergi artışlarıyla fitili ateşlenen protestolar, kısa sürede ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk iddiaları ve polis şiddetine karşı büyüyen bir halk hareketine dönüştü.

Özellikle gençlerin öncülük ettiği eylemlerde, Kenya Devlet Başkanı William Ruto’nun istifası sıkça dile getirildi. Protestolar, 7 Temmuz gününde farklı bir anlam kazandı. Öte yandan Devlet Başkanı Ruto ise, dün yaptığı açıklamada protestoları “anayasaya aykırı yollarla hükümeti devirmeye yönelik girişimler” olarak niteleyerek sert ifadelerle eleştirdi. Polis şiddeti dün de devam etti.