Kenya’da vergi isyanı büyüyor

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Kenya’da devlet borçlarını halkın sırtına yükleyen vergi tasarısına karşı süren protestolar tekrar alevlendi. Başkent Nairobi’de tekrar toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanı William Ruto hükümetinin istifası ve yolsuzluğun temizlenmesine yönelik sistemsel değişiklik talebiyle sokaklara indi.

Polisin ateş açtığı göstericilerden en az biri yaşamını yitirirken onlarca kişi yaralandı. Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR), protestolarda bugüne kadar en az 50 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Ruto, geçen ay başlayan protestolar sonrası yasayı geri çekmiş ancak eylemler sürmüştü.