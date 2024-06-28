Kenya’da vergi protestosu: Değişiklik değil, iptal edin

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Kenya’da polis, vergi artışı yasa tasarısına karşı yeniden sokaklara dökülen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Devlet Başkanı William Ruto’nun tepki çeken vergi artışı yasa tasarısını imzalamayarak değişiklikler yapılması için Parlamento’ya geri göndereceğini açıklamasının ardından protestocular ülke genelinde yeniden sokaklara döküldü.

Gençlerin başını çektiği protestocular, tasarının tamamen geri çekilmesi ve ekonomi politikalarının değiştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Başkent Nairobi’deki başkanlık sarayı ile parlamentoya giden yolları kapatan polis ve askerler, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Gösterilerde en az 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sağlık görevlileri, tedavi gören yaralıları polisin müdahalesinden korumak için bariyer oluşturdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Migori bölgesinde yaşanan çatışmada 4 protestocu ile 2 polisin yaralandığı belirtildi.