Kenya’daki kız yatılı okulunda yangın: 10 öğrenci yaşamını yitirdi
Kenya’nın Nakuru kentindeki kız yatılı okulunda gece saatlerinde çıkan yangında 10 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci yaralandı. Yangının öğrencilerin uyuduğu sırada hızla yayıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Kenya'nın kuzeybatısındaki kız yatılı okulunda çıkan yangında 10 öğrenci yaşamını yitirdi.
Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yaptığı yazılı açıklamada, Nakuru kentindeki kız yatılı okulunda gece saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.
Ndanyi, yangında 10 öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda öğrencinin yaralandığını duyurdu.
Yangının öğrencilerin uyuduğu saatlerde çıktığına dikkati çeken Ndanyi, binada hızla yayıldığını ve okul kampüsünde paniğe yol açtığını ifade etti.
Ndanyi, trajediden etkilenen tüm öğrencilerin durumunu tespit etmeye çalıştıklarını, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını belirtti.