Kenya’daki sel felaketinde ölü sayısı 289’a yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 289’a yükseldi.

Kenya’da etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor.

Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 289’a yükseldiği bildirildi. Selden 412 bin 336 kişinin etkilendiği, 57 bin 120 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Selden en çok etkilenen sektörlerin ulaşım, konut, eğitim, sağlık ve tarım olduğu vurgulandı. Selin yol açtığı büyük hasar nedeniyle 100 okulun ikinci dönemde açılamadığı belirtildi.

Selden etkilenen bölgelerde yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.