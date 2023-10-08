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Kenyalı koşucu Kiptum, erkekler maratonunda dünya rekoru kırdı

Ajans Haberleri
  • 08.10.2023 23:44
  • Giriş: 08.10.2023 23:44
  • Güncelleme: 08.10.2023 23:44
Kaynak: AA
Kenyalı koşucu Kiptum, erkekler maratonunda dünya rekoru kırdı

Kenyalı koşucu Kelvin Kiptum, erkekler maratonunda dünya rekoru kırdı.

Kiptum, ABD'de gerçekleştirilen Şikago Maratonu'nda 2:00:35'lik derecesiyle maratonda dünya rekorunun yeni sahibi oldu. 23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle vatandaşı Eliud Kipchoge'nin rekorunu 34 saniye geliştirdi.

​​​​​​​Kadınlarda, Hollandalı koşucu Sifan Hussain, birinci gelirken maraton tarihindeki en hızlı ikinci kadın sporcu oldu.

Hussain'in 2:13:44'lük derecesi, Etiyopyalı Tigst Assefa'nın geçen ay Berlin'de kırdığı 2:11.53'lük rekorun ardından ikinci sırada yer aldı.

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