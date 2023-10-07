Kepçeyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'da, yan yoldan çıkan otomobilin ana yolda giden kepçeyle çarpıştığı kazada sürücü Niyazi Küççükaya (24), hayatını kaybetti.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nden Bağlar Mahallesi istikametine seyir halindeki Baykan Bakan (39) yönetimindeki iş makinesi ile yan yoldan ana yola çıkan Niyazi Küçükkaya'nın kullandığı 59 PA 901 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Küçükkaya, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin sıkıştığı otomobilden çıkardığı Niyazi Küçükkaya'nın öldüğü belirlendi. Küçükkaya'nın cenazesi, otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, iş makinesi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.