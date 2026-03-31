Kepenkler inince işsiz sayısı katlandı

İşsizliğin resmi tablosu işten çıkarma dalgasını ortaya koydu. TÜİK’in yayımladığı 2025 yılına ilişkin işgücü verileri işgücü piyasasında derinleşen kırılmayı gözler önüne serdi. 2025 yılsonu itibarıyla 2 milyon 966 bin kişi olan resmi işsiz içerisindeki 1 milyon 244 bin kişi ya işten çıkarıldığı ya işyeri kapandığı/iflas ettiği ya da geçici bir işte çalışırken işi sona erdiği için işsiz kaldı.

Bu toplamın en büyük bölümünü 721 bin kişiyle geçici işte çalışırken işi sona erenler oluşturdu. Başka bir ifadeyle işsizlerin büyük bölümü kalıcı ve güvenceli bir işten değil, kırılgan bir istihdam ilişkisinden işsizliğe sürüklendi. Resmi işsizlerin 355 bin kişi işten çıkarılanlardan oluşurken 148 bin kişi ise işyerini kapattığı ya da iflas ettiği için işsizler arasına katıldı.

Sektör dağılımı ise işsizliğin yükünün en çok hizmetlerde biriktiğini gösterdi. Bu gruptaki işsizlerin 634 bini en son hizmet sektöründe, 265 bini sanayide, 227 bini inşaatta, 72 bini ise tarımda çalışıyordu. Böylece işini kaybeden ya da geçici işi sona eren resmi işsizlerin yarısından fazlasının son durağı hizmet sektörü oldu. Geçici işte çalışırken işi bitenlerin 358 bini, işten çıkarılanların 186 bini, işyerini kapatan ya da iflas edenlerin ise 90 bini son olarak hizmette çalışıyordu. Veriler, düşük ücretli, esnek ve güvencesiz istihdamın yoğunlaştığı hizmetler sektöründe işsizliğin çok daha sert hissedildiğini gösterdi. Sanayide ise özellikle işten çıkarılanların sayısının yüksekliği, üretimde yaşanan daralma ve maliyet baskısının istihdama doğrudan yansıdığına işaret etti. 2025’te resmi işsizlerin 265 bini en son sanayide çalışıyordu. Bunların 129 bini işten çıkarılan, 96 bini geçici işi biten, 40 bini ise işyerini kapatan ya da iflas eden kişilerden oluştu.