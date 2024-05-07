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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluğuna itiraz ikinci kez reddedildi

Teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluk haline yönelik itiraz reddedildi.

Güncel
  • 07.05.2024 18:23
  • Giriş: 07.05.2024 18:23
  • Güncelleme: 07.05.2024 18:27
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluğuna itiraz ikinci kez reddedildi
ANKA

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının tutuklu yargılamaya itiraz etti. Avukatların ikinci itirazı da reddedildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik hattında, 12 Nisan günü yaşanan kazada 1 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili soruşturmada teleferik hattını işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET şirketinin eski yönetim kurulu başkanı olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Kocagöz'ün avukatları, tutukluluk haline itiraz da bulundu. Avukatların talebi mahkeme tarafından ikinci kez reddedildi.

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