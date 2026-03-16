Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri: İki silahla kendini odaya kilitleyen şüpheli teslim oldu

Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'na girerek rastgele ateş eden şüpheli kendini odaya kilitledi.

Kepez Kaymakamlık binasında saat 11.00 sıralarında 4 el silah sesi duyuldu.

Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden kişinin, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli M.Y. olduğu, kendisini binadaki bir odaya kilitlediği kaydedildi.

M.Y.'nin, olay öncesinde sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, kendisine yapıldığı iddia edilen mobbingden şikayetçi olduğu görüldü.

Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı. Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları yürüttü.

4,5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Kendisini odaya kilitleyen M.Y., polisin ikna çalışması sonucu 4,5 saat sonra teslim oldu.

Diğer yandan M.Y.''nin kaymakamlık binası içinde silahla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde iki elinde iki tabanca olan M.Y.'nin, koridorda yürüdüğü, burudaki kişileri dışarı çıkmaları için uyardığı, ardından elinde bulunan silahla birkaç kez ateş açtığı yer aldı.

Şüphelinin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, "Koridora çıkarak rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 el atış yapıyor. Bunun akabinde kendisini bir odaya hapsediyor. Söylemlerinde intihar edeceğini, hakkında yapılan iddiaların asılsız olduğunu vesaire birtakım söylemlerde bulundu. Kepez Kaymakamlığı olarak o andan itibaren kaymakamlığın ve hükümet konağımızın tüm birimlerimizi tahliye ettik. Personelimizi dışarıya aldık" diye konuştu.

Dervişoğlu, süreci Emniyet Müdürlüğü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile sağlıklı şekilde yürütmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç içerisinde herhangi bir rehine alma, yaralı yok. Emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlarımız kendisiyle devamlı görüşme halinde oldu. İlgili psikolog arkadaşlarımız kendisine destek vermeye çalıştı. En son saat 15.20 itibarıyla silahını bırakarak teslim oldu" dedi.