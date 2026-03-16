Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri: Şüpheli kendini odaya kilitledi!

Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'na girerek rastgele ateş eden şüpheli kendini odaya kilitledi.

Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.

Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.

Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Güncellenecek...