Kepezspor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Kepezspor deplasmanda Bucak Belediyesi Oğuzhanspor’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Antalya temsilcisi Kepezspor, Bucak İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede Bucak Belediyesi Oğuzhanspor’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın 21. dakikasında Reşat Yavuz’un attığı golle Kepezspor 1-0 öne geçti. 64. dakikada Ahmet Keleş’in golüyle ev sahibi Bucak Belediyesi Oğuzhanspor beraberliği yakaladı. 83. dakikada sahneye çıkan Fehmi Koç, attığı golle Kepezspor’a 2-1’lik galibiyeti getirdi.