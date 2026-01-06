Kerç Boğazı’nda Türk gemisi karaya oturdu: Mürettebat tahliye edildi

Karadeniz ve Azak Denizi'ni bağlayan Kerç Boğazı'nda Türk gemisi karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, gemide bulunan 3'ü Türk 11 mürettebatın tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’nda bir Türk yük gemisi karaya oturdu.

Türk sahipli HAPPY ARAS isimli geminin, Karadeniz’de sürüklendiği sırada Kerç Boğazı’nın güney kesiminde karaya oturduğu bildirildi.

Olayın ardından geminin su aldığı belirlenirken bölgenin Karadeniz ve Azak Denizi arasındaki geçiş açısından stratejik bir öneme sahip olması, meydana gelen kazayı dikkat çekici bir hale getirdi.

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ!

Denizcilik Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin bir açıklama yaparak mürettebatın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, gemide bulunan 3’ü Türk olmak üzere toplam 11 mürettebatın, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde güvenli şekilde gemiden ayrıldığı ifade edildi.

Ayrıca, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

DGM'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Denizcilik Genel Müdürlüğü: Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3 ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."