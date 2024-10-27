Kerem Aktürkoğlu, Benfica forması ile ilk yarıda hat trick yaptı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Benfica'yı sırtlamaya devam ediyor. Portekiz Premier Lig'de Benfica'nın Rio Ave ile karşılaştığı müsabakada yıldızlaşan milli futbolcu attığı 3 golle takımının aldığı 3 puanda büyük rol oynadı.

Portekiz Premier Lig'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu gollerini atmaya devam ediyor. Takımının Rio Ave ile karşılaştığı maçta yıldızlaşan milli futbolcu 3 gole imza attı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Rio Ave ağlarını sarsan Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 2 dakika sonra bulduğu fırsatı da değerlendiren milli futbolcu topu ağlarla buluşturmayı başararak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında da gol arayışlarını sürdüren Aktürkoğlu attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da sahada kalan futbolcu 63. dakikada yerini Zeki Amdouni'ye taraftarların ayakta alkışı altında bıraktı. Kerem Aktürkoğlu Benfica forması ile Portekiz Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol 2 asist ile oynarken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 gol kaydetti.



