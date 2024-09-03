Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Transferde hareketli bir gün yaşayan Galatasaray, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya vardı.

Portekiz ekibi, bu transfer için sarı-kırmızılılara 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray, oyuncunun sonraki transferinden de %10 pay alacak.

Akşam saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kerem'in transferi konusunda Galatasaray daha önce Spartak Moskova ile de anlaşmış ancak 25 yaşındaki oyuncu istemediği için transfer gerçekleşmemişti.

Kerem, 2020'de Galatasaray'a Erzincanspor'da bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan Aktürkoğlu, geçen sezon 12 gol 6 asist kaydetmişti.

Kerem bu sezon da ligde forma giydiği 3 maçta 2 gol 2 asist buldu.