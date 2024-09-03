Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oldu? Kerem Aktürkoğlu transfer bedeli nedir?

Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili beklenen haber geldi. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrıldı. Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oldu? Detaylara bakalım:

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Kerem Aktürkoğlu, 12 Milyon Euro Transfer bedeliyle Portekiz kulübü Benfica'ya transfer oldu. Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFER BEDELİ NEDİR?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.