Kerem Aktürkoğlu, ilkokul öğrencisi Aras Şamlı'nın başkanlık vaadini yerine getirdi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilkokul öğrencisi Aras Şamlı'nın okul başkanlık seçimindeki vaadini yerine getirdi.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen ilkokul başkanlık seçimi için arkadaşlarına "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." vaadinde bulunan 3-C öğrencisi Aras Şamlı, seçimi kazanmasının ardından milli futbolcuya mesaj attı.

Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı'nın mesajına "Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere." cevabını verip okulu ziyaret etti.

- Kerem Aktürkoğlu: "Kendim olabildiğim için başarı geliyor"

Milli futbolcu, gerçekleştirilen ziyarette okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İlk kez okul ziyareti yaptığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Kız kardeşim de geçen yıl başkanlık seçiminde beni okuluna davet etmişti ama o zaman çok yoğun olduğum için gidememiştim. Şimdi ilk okul ziyaretimi Aras sayesinde gerçekleştiriyorum. Beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette genç hayranlarına tavsiyelerde de bulunan Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi:

"Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras'a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem, kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Kendim olabildiğim için başarı geliyor."

Kerem Aktürkoğlu'nun ziyarete gelmesiyle birlikte en büyük vaadini yerine getirdiğini söyleyen okul başkanı Aras Şamlı, "Vaatlerimin arasında, ayda 2 kez yakar top turnuvası düzenlemek, ayda en çok kitap okuyana ödül vermek, dilek kutusu yapmak ve sizi okula çağırmak vardı. Bu vaatlerden en büyüğünü gerçekleştirdim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Aras Şamlı'nın babası Semih Şanlı da milli futbolcuya teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Biz aileden Fenerbahçeliyiz. Kerem Aktürkoğlu bizlerle iletişime geçtiğinde gözlerime inanamadım. Ailecek çok mutlu olduk. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelmek için nelerle mücadele ettiğini biliyorum, biz de onu okula getirebilmek için mücadele vermiş olduk. Benzer bir süreç yaşandı. Çok teşekkür ederiz."

Ziyarette Aras Şamlı'nın sınıf arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu için yazdıkları özel şarkıyı tezahüratlar eşliğinde sahnede seslendirdi.

Ziyaretin ardından Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı'ya Fenerbahçe forması takdim ederken, Aras Şamlı da milli futbolcuya Yenidoğu Okullarının formasını imzalayarak hediye etti.