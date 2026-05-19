Kerem Aktürkoğlu kariyer sezonunu yaşadı: 25 gole doğrudan katkı

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk yılında kariyerinin en verimli performansını ortaya koydu.

Bu sezon 15 gol atan ve 10 asist yapan milli futbolcu, toplamda 25 gole doğrudan katkı sağlayarak Süper Lig kariyerindeki en yüksek istatistiğe ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu, daha önce Galatasaray formasıyla 2022-2023 sezonunda 10 gol ve 13 asistle 23 gole katkı vermiş, 2023-2024 sezonunda ise 15 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek yine 23 katkıya ulaşmıştı.

Böylece deneyimli oyuncu, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda kariyer rekorunu geliştirmiş oldu.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Milli futbolcu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe tercihiyle ilgili gelen tartışmalara da yanıt vermişti.

Kerem Aktürkoğlu açıklamasında, “Fenerbahçe forması giydiğim için mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.