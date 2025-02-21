Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü oynayacak mı? Benfica - Boavista maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Benfica ile Boavista Portekiz Ligi 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi ise Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı araştırması hız kazandı. Benfica - Boavista maçı hakkında futbolseverler Benfica - Boavista maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Portekiz Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışında Benfica için önemli bir maç olan Benfica Boavista maçında Benfica kendi evinde oynanacak. Peki, Boavista - Boavista maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

BENFİCA - BOAVİSTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Premier Ligi 23. hafta Benfica - Boavista maçı 22 Şubat 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 21.00'da başlayacak.

BENFİCA - BOAVİSTA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ligde 12 puanla 18. sırada olan Boavista ile 50 puanla 2. sırada olan Benfica'nın karşılaşacağı maç S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

SANTA CLARA - BENFİCA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Santa Clara -Benfica maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Santa Clara: Dutra, Chounkwi Fogning, Abascal, Perez, Reisinho, Vukotic, Silva, Injai Gomes, Almeida, Agra, Bozenik

Dutra, Chounkwi Fogning, Abascal, Perez, Reisinho, Vukotic, Silva, Injai Gomes, Almeida, Agra, Bozenik Benfica: Trubin, Fernandez, Silva, Otamendi, Lemos Araujo, Aursnes, Barreiro, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis

KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Portekiz Benfica'da oynayan milli sporcularımızdan Orkun Kökçü'nün ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de forma giyeceği öne sürülüyor. Portekiz Premier Ligi son maçında Moreirense ile oynanan maça ilk 11'de başlayan milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü hafta içinde oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçına da ilk 11'de çıkmışlardı.